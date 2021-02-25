Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Линн Сван после неудачи в спринте на ЧМ: я просто хочу убраться отсюда

Линн Сван после неудачи в спринте на ЧМ: я просто хочу убраться отсюда
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Шведская лыжница Линн Сван была очень недовольна неудачным выступлением в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Спортсменка, считавшаяся одним из главных фаворитов, не смогла выйти в финал.

Сразу после полуфинала она быстро ушла, не став говорить со СМИ. Менеджер сборной Швеции Лукас Йоханссон сказал: «Она очень расстроена».

Позднее Сван дала короткий комментарий SVT: «Я просто хочу убраться отсюда. Сейчас я, пожалуй, позвоню своему тренеру и пообщаюсь с ним».

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла спринт классическим стилем на чемпионате мира. Серебряным призёром стала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Бронза досталась словенке Анамарии Лампич. Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.

Йонна Сундлинг прокомментировала победу в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021