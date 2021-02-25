Александр Большунов отказался общаться с журналистами после 4-го места в спринте на ЧМ

Лыжник сборной России Александр Большунов отказался общаться с журналистами после спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что после финиша российский лыжник отказался посещать микст-зону, в которой спортсмены общаются с представителями прессы.

Напомним, Большунов занял лишь четвёртое место с шестисекундным отставанием от победителя. На пятой строчке финишировал его соотечественник Сергей Устюгов, отставший ещё на 12 секунд. Весь пьедестал заняли представители сборной Норвегии во главе с Йоханнесом Клебо.

Тренер сборной России рассказал, чего не хватило Большунову для победы в спринте на ЧМ

Чемпионат мира. Мужчины. Спринт. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.01,30

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,66

3. Ховард Тёугбёль (Норвегия) — +0,80

4. Александр Большунов (Россия) — +5,92

5. Сергей Устюгов (Россия) — +17,41

6. Оскар Свенссон (Швеция) — +20,49.