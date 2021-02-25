Крянин: Большунову надо было быть пособраннее

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал результаты мужского спринта классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе. Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно.

«Выбранная нами тактика немножко не сработала. Норвежцы работали по-другому и обскакали нас не в силовом, а в тактическом плане. Может быть, на Большунова повлияла болезнь. Сказались какие-то факторы, которые могли повлиять на результат. Тем не менее как получилось, так получилось. Саша сто процентов имеет силы и возможности обыгрывать норвежцев.

Как поворачивал Большунов? Есть тактическое прохождение поворотов, где надо выбрать траекторию — так можно выиграть именно на направленном прохождении. Саша лидировал, возможно, надо было пособранней… Мне кажется, он делал всё правильно. Единственное, прохождение последнего подъёма норвежцы проделали очень хорошо. Наших немножко не хватило.

Решение по участию в командном спринте будет приниматься прямо накануне гонки. У Сергея вхождение в сезон и сам сезон получились очень тяжёлыми: коронавирус и неучастие в первых этапах Кубка мира. Но Сергей доказал, что он боец, что он не зря оказался в финале. Если бы сезон начинался нормально, я думаю, был бы другой результат на ЧМ. Я надеюсь, он сделает выводы из ошибок и в следующий сезон войдёт в другом состоянии. В не очень удачном сезоне он один из сильнейших. Понятно, что нет медалей. Но Сергей в финале — это дорогого стоит. Надо его за это уважать.

Почему у женской сборной не получилось? Опять же проблема с тактикой. Неправильная позиция, неправильное прохождение этой сложной трассы. Что они подъём могут работать, они уже показывали. Здесь только тактика. Физическое состояние позволяет им бороться за призы и даже за победы», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.