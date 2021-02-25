Видео: лучшие моменты спринта на ЧМ, в котором Большунов и Устюгов проиграли норвежцам

В «Твиттере» опубликовали видеообзор мужского спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе, который завершился поражением российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова от сборной Норвегии. Напомним, весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, Большунов и Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно.

Права на видео принадлежат Международной федерации лыжного спорта (FIS). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» FIS Cross-Country.

Александр Большунов отказался общаться с журналистами после 4-го места в спринте на ЧМ

Чемпионат мира. Мужчины. Спринт. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.01,30

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,66

3. Ховард Тёугбёль (Норвегия) — +0,80

4. Александр Большунов (Россия) — +5,92

5. Сергей Устюгов (Россия) — +17,41

6. Оскар Свенссон (Швеция) — +20,49.