Видео: лучшие моменты спринта на ЧМ, в котором Большунов и Устюгов проиграли норвежцам
В «Твиттере» опубликовали видеообзор мужского спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе, который завершился поражением российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова от сборной Норвегии. Напомним, весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, Большунов и Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно.
Права на видео принадлежат Международной федерации лыжного спорта (FIS). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» FIS Cross-Country.
Александр Большунов отказался общаться с журналистами после 4-го места в спринте на ЧМ
Чемпионат мира. Мужчины. Спринт. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.01,30
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0,66
3. Ховард Тёугбёль (Норвегия) — +0,80
4. Александр Большунов (Россия) — +5,92
5. Сергей Устюгов (Россия) — +17,41
6. Оскар Свенссон (Швеция) — +20,49.
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