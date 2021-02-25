Губерниев: решения, принятые FIS, достаточно серьёзные, чтобы выбить Большунова из колеи

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об испытательном сроке, который был назначен российскому лыжнику Александру Большунову Международной федерации лыжного спорта (FIS). Напомним, на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) Александр врезался в финна Йони Мяки.
«Саша очень сильно переживает. Мы видим, что решения, принятые FIS, достаточно серьёзные, чтобы выбить Сашу из колеи. Нужно быть внимательным в гонках, чтобы больше не нарушать правила», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.
Губерниев также прокомментировал отказ Александра общаться с журналистами после спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Всё-таки Саша огорчил, что не пришёл в микст-зону, не поговорил. Нужно держать удар, в том числе когда ты проигрываешь. Но мы общались с Бородавко, и в общем четвёртое место не так плохо. В командном спринте будет борьба», — сказал Губерниев.
- 25 февраля 2021
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