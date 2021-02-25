Чемпион мира в лыжных гонках: норвежцы применяют спортивную хитрость из забега в забег

Чемпион мира в лыжных гонках Василий Рочев поделился мнением о результате мужского спринта классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, весь пьедестал по итогам гонки заняли норвежцы. Александр Большунов и Сергей Устюгов финишировали четвёртым и пятым соответственно.



«Большунову не хватило того, что сегодня норвежцы банально оказались сильнее. Они применяют спортивную хитрость из забега в забег. Экономились, сидели на пятках. А Саша все забеги проводил под свою диктовку. Каждый забег с Большуновым был лучшим по времени. Плюс у Саши простуда была. Всё это в сумме дало такой результат. Может, он сил много потратил, норвежцы оказались свежее.



По первому старту чемпионата, да ещё и спринт — не стоит делать скорых выводов. Наши парни универсалы, и этот первый старт пойдёт на пользу нашим парням. Сегодня они проработались, пережили стрессовую ситуацию, проработали мышцы, и относительно неудачный финал для нашей команды станет хорошей мотивацией. Устюгов и Большунов — самые мотивированные в нашей команде, и они точно настроены на то, чтобы уехать с этого чемпионата с медалью», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сергей Устюгов: лучше брошу лыжи в угол и уйду, чем перейду в группу к Большунову