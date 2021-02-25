Финский лыжник, в которого врезался Большунов, отреагировал на наказание россиянина

Финский лыжник Йони Мяки прокомментировал дополнительное наказание, которое получил лидер мужской сборной России Александр Большунов. Напомним, на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) Большунов врезался именно в Мяки, за что и был наказан.



«Я рад, что они отреагировали. Это решение было принято профессиональными юристами. Больше сказать по этому поводу ничего не могу. В будущем должны быть приняты чёткие правила, чтобы быстро разрешать подобные ситуации», — приводит слова Мяки Ilta-Sanomat.

Международной федерации лыжного спорта (FIS) Большунову был назначен испытательный срок на пять стартов, а также выписан штраф на 2000 франков.



Комментарий о наказании Александра ранее дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.