Ретивых: у норвежцев будет тяжело отобрать золото, хотя они всю подготовку скрывались

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал результаты спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно. Ретивых не сумел выйти в финал.

«Вы сами видели, что первые три места у норвежцев. Это говорит о многом, хотя всю свою подготовку они скрывались в Норвегии. Первый день на чемпионате мира им удался. Не думаю, что после сегодняшней гонки у них вся команда провалится, напротив, в очередной раз у них будет очень тяжело отобрать золотую медаль», — приводит слова Ретивых ТАСС.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе завершится 7 марта.