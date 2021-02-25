Ретивых: у норвежцев будет тяжело отобрать золото, хотя они всю подготовку скрывались
Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал результаты спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно. Ретивых не сумел выйти в финал.
«Вы сами видели, что первые три места у норвежцев. Это говорит о многом, хотя всю свою подготовку они скрывались в Норвегии. Первый день на чемпионате мира им удался. Не думаю, что после сегодняшней гонки у них вся команда провалится, напротив, в очередной раз у них будет очень тяжело отобрать золотую медаль», — приводит слова Ретивых ТАСС.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе завершится 7 марта.
Сергей Устюгов: думаю, наши ребята в следующих гонках отчпокают норвежцев
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
19:43
-
19:32
-
19:19
-
18:38
-
18:32
-
18:19
-
18:00
-
18:00
-
17:41
-
17:21
-
17:15
-
16:51
-
16:35
-
16:30
-
16:23
-
16:22
-
16:21
-
16:16
-
16:15
-
16:07
-
15:59
-
15:54
-
15:50
-
15:49
-
15:36
-
15:36
-
15:29
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:54
-
14:45
-
14:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам