Сергей Устюгов: если бы сегодня выиграл спринт, сказал бы: «Стоп, хватит, я поехал домой»

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился планами о продолжении карьеры, а также рассказал о мечте в лыжных гонках.



«Олимпиада не манит вообще. Если бы я сегодня выиграл, то пришёл бы и сказал: «Всё, стоп, хватит, я поехал домой». Но я её не взял, поэтому придётся оставаться, посмотрим, что будет дальше, загадывать не буду, всё идёт своим чередом. То, что нас не убивает, делает сильнее.



Сказал бы «стоп» применительно к этому чемпионату мира или карьере вообще? Не знаю. Может быть, и про чемпионат мира, а может быть, и про карьеру. Но что об этом говорить, золотой медали у меня сегодня нет. Улыбаемся и бегаем дальше.



Что для меня мечта? То, что есть у Александра Большунова уже дважды, — Кубок мира. Вот это мечта. Я понимаю, что с каждым годом не молодею и не такой универсальный, как раньше, когда мог бежать всё. Поколение изменилось, у нас в команде очень много сильных ребят, которые могут обойти меня на своей дистанции. По сути, универсал только один — Большунов, он выходит и «косит» всё, ему без разницы, что бежать и каким стилем. А остальные немного поскромнее», — приводит слова Устюгова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) состоялась мужская спринтерская гонка. Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, россияне Александр Большунов и Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно.