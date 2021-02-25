Легкоатлет Волков, переехавший из России в Беларусь, не выступит на зимнем ЧЕ

Матвей Волков, который сменил российское гражданство на белорусское, не выступит на чемпионате Европы в помещении, который состоится с 4 по 7 марта в Торуни (Польша), информирует ТАСС.



«Матвей мог выступать на международных стартах только в личном качестве. Со стороны World Athletics никаких препятствий нет, она просто точно следует своим правилам. Сейчас вопрос к белорусской стороне, которая должна решить некоторые формальности, хотя принципиальных проблем нет.



Но существует и дополнительный аргумент для нашего неучастия в чемпионате Европы. В Торуни ящик для упора шеста установлен с небольшим нарушением геометрии. Шестовики называют такие ящики «стоячими», когда передняя стенка всего на один-два градуса вертикальнее стандарта.

Невооруженным глазом это не видно, но на прыжок влияет значительно. Особенно для махового стиля прыжка, как у Матвея, влияние очень отрицательное, а для стиля прыжка шведа Армана Дюплантиса и француза Рено Лавиллени наоборот. При правильно установленном ящике Матвей там реально прыгнул бы 5.80, и это не только моё мнение. Поэтому биться головой в стену желания не возникло", — сказал отец и тренер Матвея Константин Волков.