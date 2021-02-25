Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене станет гостьей программы «Вечерний Ургант», сообщает пресс-служба шоу в «Инстаграме».

Выпуск выйдет в эфир Первого канала сегодня, 25 февраля, в 23:30 мск.

Посмотреть фотографию можно на странице шоу «Вечерний Ургант» в «Инстаграме».

Мария Ласицкене, как и другие российские спортсмены, не выступит на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении. Так как легкоатлеты не получили нейтральный статус от международной федерации, то и на первенстве континента, которое пройдёт с 5 по 7 марта в Торуни, они выступить не смогут.

Мария Ласицкене — первая и единственная в истории трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин), двукратная чемпионка мира и Европы в по прыжкам в высоту в помещении, чемпионка Европы, трёхкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в по прыжкам в высоту в помещении.