Сергей Устюгов: я никому ничего не должен. Мы бегаем не для болельщиков, а ради державы

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал итоги мужской спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, россияне Александр Большунов и Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно.
«Я никому ничего не должен, я здесь, на чемпионате мира, я представитель нашей державы. Я не просто так оказался здесь, я к этому шел и отобрался сюда. Это мое заслуженное место, кто бы что ни говорил. Я должен болельщикам, да? Должен выигрывать? У каждого есть любимчики в спорте, кого-то любят, кого-то хейтят. Я не должен говорить болельщикам, что я выйду и выиграю.
Я так же, как и болельщики, смотрел «Тур де Ски» и болел за наших ребят. Знаю, что они бежали не для болельщиков, они бегут ради державы, ради своего результата, чтобы отобраться на чемпионат мира и двигаться дальше», — приводит слова Устюгова «Р-Спорт».
- 25 февраля 2021
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