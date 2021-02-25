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Сергей Устюгов: я никому ничего не должен. Мы бегаем не для болельщиков, а ради державы

Сергей Устюгов: я никому ничего не должен. Мы бегаем не для болельщиков, а ради державы
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал итоги мужской спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, россияне Александр Большунов и Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно.

«Я никому ничего не должен, я здесь, на чемпионате мира, я представитель нашей державы. Я не просто так оказался здесь, я к этому шел и отобрался сюда. Это мое заслуженное место, кто бы что ни говорил. Я должен болельщикам, да? Должен выигрывать? У каждого есть любимчики в спорте, кого-то любят, кого-то хейтят. Я не должен говорить болельщикам, что я выйду и выиграю.

Я так же, как и болельщики, смотрел «Тур де Ски» и болел за наших ребят. Знаю, что они бежали не для болельщиков, они бегут ради державы, ради своего результата, чтобы отобраться на чемпионат мира и двигаться дальше», — приводит слова Устюгова «Р-Спорт».

Сергей Устюгов: если бы сегодня выиграл спринт, сказал бы: «Стоп, хватит, я поехал домой»
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