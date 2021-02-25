«Опять пчёлы против мёда». Губерниев — о словах С. Устюгова про болельщиков

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание российского лыжника Сергея Устюгова, что спортсмены выступают не ради болельщиков, а ради державы.

«Если они не бегут за болельщиков, а ради державы… Разве это не одно и то же, Сергей Устюгов, болельщики и держава? Люди, которые в державе живут и работают. Типа, я бегаю за гимн, но не за флаг… Опять пчёлы против мёда», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В мужской спринтерской гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо. Россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.