Началась продажа билетов на отборочный матч гандбольного Евро-2022 Россия — Чехия

Началась продажа билетов на матч отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу 2022 года, в ходе которого мужская сборная России встретится с национальной командой Чехии. Матч состоится 10 марта в московском зале «Игровой» ЦСКА.



В группе 3 квалификации Евро-2022 в настоящее время состоялось два тура. В ноябре 2020 года россияне в Минске набрали три очка в матче со сборной Украины: первая встреча не выявила победителя — 27:27, а во втором матче российские гандболисты оказались сильнее — 30:28.

Чемпионат Европы пройдёт в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Участие в турнире уже гарантировали себе четыре команды: сборные стран-организаторов, а также финалисты чемпионата Европы 2020 года — Испания и Хорватия.