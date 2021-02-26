Чех Черны прокомментировал падение, которое помогло Ретивых пройти в полуфинал спринта

Чех Ондржей Черны высказался о падении, которое произошло в четвертьфинале спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). После толкотни упал итальянец Франческо Де Фабиани, который повалил за собой чеха Черны. Это позволило россиянину Глебу Ретивых, шедшему на соседней лыжне, уйти вперёд и прийти на финиш первым. Чех и итальянец в итоге пришли последними, продолжив выяснение отношений на словах за финишной чертой.

«Сначала он был зол, но когда он подошёл ко мне, извинился за то, что действовал на эмоциях. Сказал, что это была его вина, потому что он не смог вписаться. С одной стороны, я понимаю его, с другой стороны, этого не должно было случиться. Мне жаль, даже несмотря на то, что это была не моя вина. Если бы этого не случилось, я мог бы бороться за полуфинал, но я всё равно доволен результатом и выступлением», — приводит слова Черны пресс-служба Федерации лыжных гонок Чехии.