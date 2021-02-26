Расписание чемпионата мира—2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 26 февраля

С 23 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Первые медали были разыграны вчера, 25 февраля. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований на 26 февраля.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф, Германия.

Расписание соревнований на 26 февраля



12:15 — лыжное двоеборье. Мужчины. Трамплин HS-106

18:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. Трамплин HS-106 + Гонка преследования 10 км

19:15 — прыжки с трамплина. Женщины. Командные соревнования. Трамплин HS-106

22:30 — прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-106. Квалификация.



Напомним, после трёх гонок в медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Норвегии. Национальная команда России пока без наград.