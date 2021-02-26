Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова показала фото в откровенном купальнике
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала фото в откровенном купальнике.
Фото доступно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой
Подписчики так оценили фотографию Каролины:
«Супер».
«Очень красивая».
«Мисс Вселенная».
«Ух, хорошенькая какая».
«Натали Портман».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Ранее Каролина в ходе общения с подписчиками в своём «инстаграме» призналась, что не вышла бы замуж за бедного мужчину.
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