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Тренер «Ростова-Дон» прокомментировал победу над «Лучом» в женской Суперлиге

Тренер «Ростова-Дон» прокомментировал победу над «Лучом» в женской Суперлиге
Другие / Гандбол 0

Тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Томаш Хлавати прокомментировал подопечных в матче гандбольной Суперлиги с московским «Лучом» со счётом 37:15.

«Спасибо «Лучу» за игру. Мы с большим уважением относимся к этой молодой команде — вы сражались до самого конца. Мы играли с открытой защитой, чтобы увеличить скорости. Другая задача на матч – чтобы все гандболистки получили игровое время. Мы проделали хорошую работу. Кроме того, у нас были маленькие цели на этот матч, например, не совершать много потерь. Игроки были сфокусированы до конца и показали хорошую игру», — приводит слова Хлавати официальный сайт клуба.

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