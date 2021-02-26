Тренер «Ростова-Дон» прокомментировал победу над «Лучом» в женской Суперлиге
Тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Томаш Хлавати прокомментировал подопечных в матче гандбольной Суперлиги с московским «Лучом» со счётом 37:15.
«Спасибо «Лучу» за игру. Мы с большим уважением относимся к этой молодой команде — вы сражались до самого конца. Мы играли с открытой защитой, чтобы увеличить скорости. Другая задача на матч – чтобы все гандболистки получили игровое время. Мы проделали хорошую работу. Кроме того, у нас были маленькие цели на этот матч, например, не совершать много потерь. Игроки были сфокусированы до конца и показали хорошую игру», — приводит слова Хлавати официальный сайт клуба.
«Ростов-Дон» гарантировал себе первое место на предварительном этапе чемпионата России.
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