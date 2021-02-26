Гандболистка «Ростова-Дон» Таженова — о победе над «Лучом»: спасибо девочкам соперника

Гандболистка «Ростова-Дон» Милана Таженова поделилась впечатлениями от победы в матче российской Суперлиги с московским «Лучом» со счётом 37:15. Самой результативной в составе ростовского клуба стала правая крайняя Катарина Крпеж-Шлезак, на её счету семь забитых мячей.



«Спасибо девочкам соперника, они боролись до конца, хорошо играли. Мы старались выполнить установку на матч, сделать меньше потерь и показать свою игру», — приводит слова Таженовой официальный сайт «Ростова-Дон».

«Ростов-Дон» гарантировал себе первое место на предварительном этапе чемпионата России. Команда не проиграла ни одного матча. В 18 встречах «Ростову-Дон» удалось набрать 36 очков. «Луч» остаётся на последнем месте в турнирной таблице Суперлиги, набрав 4 очка в 17 матчах.