Гандболистка «Ростова-Дон» Таженова — о победе над «Лучом»: спасибо девочкам соперника

Гандболистка «Ростова-Дон» Милана Таженова поделилась впечатлениями от победы в матче российской Суперлиги с московским «Лучом» со счётом 37:15. Самой результативной в составе ростовского клуба стала правая крайняя Катарина Крпеж-Шлезак, на её счету семь забитых мячей.
«Спасибо девочкам соперника, они боролись до конца, хорошо играли. Мы старались выполнить установку на матч, сделать меньше потерь и показать свою игру», — приводит слова Таженовой официальный сайт «Ростова-Дон».
«Ростов-Дон» гарантировал себе первое место на предварительном этапе чемпионата России. Команда не проиграла ни одного матча. В 18 встречах «Ростову-Дон» удалось набрать 36 очков. «Луч» остаётся на последнем месте в турнирной таблице Суперлиги, набрав 4 очка в 17 матчах.
- 26 февраля 2021
-
11:10
-
10:47
-
10:37
-
10:33
-
10:26
-
10:22
-
10:21
-
09:43
-
09:40
-
08:32
-
08:00
-
00:58
-
00:30
-
00:15
- 25 февраля 2021
-
23:47
-
23:43
-
22:45
-
22:19
-
22:05
-
21:53
-
21:17
-
21:06
-
21:04
-
20:11
-
19:43
-
19:32
-
19:19
-
18:38
-
18:32
-
18:19
-
18:00
-
18:00
-
17:41
-
17:21
-
17:15