Гандболистка «Ростова-Дон» вызвана в сборную Швеции на олимпийскую квалификацию
Линейная «Ростов-Дона» Анна Лагерквист получила вызов в национальную команду Швеции на матчи олимпийской квалификации, сообщает официальный сайт клуба.
Шведские гандболистки сыграют с командами Испании, Аргентины и Сенегала. Встречи состоятся в Испании с 19 по 21 марта. Две лучшие команды получат путёвку на Олимпийские игры в Токио (Япония).
Вчера, 25 февраля, «Ростов-Дон» гарантировал себе первое место на предварительном этапе чемпионата России, уверенно обыграв московский «Луч» в матче гандбольной Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 37:15 (17:8).
В 18 встречах ростовской команде удалось набрать 36 очков. «Луч» остаётся на последнем месте в турнирной таблице Суперлиги, набрав 4 очка в 17 матчах.
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