Норвегия объявила составы команд в скиатлонах на чемпионате мира по лыжным гонкам

Сборная Норвегии по лыжным гонкам сообщила, кто в их составе стартует в скиатлонах на чемпионате мира в Оберстдорфе.



Женщины: Тереза Йохауг, Хайди Венг, Хелене Фоссесхолм, Анне Калво, Лотта Венг.



Мужчины: Сьюр Рёте, Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер.



«Мы можем разложить яйца по двум корзинам. У нас есть те, кто хочет на дистанционную гонку, а некоторые готовы к спринту. Не думаю, что у кого-то другого есть более сильная команда», — приводит Dagbladet комментарий тренера сборной Норвегии Эрика Носсума по выбору состава.



Скиатлоны на ЧМ пройдут 27 февраля. Женский старт 7,5+7,5 км начнётся в 13:45 мск, мужской 15+15 км – 15:30 мск. Накануне в спринтерских гонках норвежцы заняли весь пьедестал, у женщин чемпионкой стала Йонна Сундлинг.