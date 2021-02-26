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Норвегия объявила составы команд в скиатлонах на чемпионате мира по лыжным гонкам

Норвегия объявила составы команд в скиатлонах на чемпионате мира по лыжным гонкам
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Сборная Норвегии по лыжным гонкам сообщила, кто в их составе стартует в скиатлонах на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Женщины: Тереза Йохауг, Хайди Венг, Хелене Фоссесхолм, Анне Калво, Лотта Венг.

Мужчины: Сьюр Рёте, Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер.

«Мы можем разложить яйца по двум корзинам. У нас есть те, кто хочет на дистанционную гонку, а некоторые готовы к спринту. Не думаю, что у кого-то другого есть более сильная команда», — приводит Dagbladet комментарий тренера сборной Норвегии Эрика Носсума по выбору состава.

Скиатлоны на ЧМ пройдут 27 февраля. Женский старт 7,5+7,5 км начнётся в 13:45 мск, мужской 15+15 км – 15:30 мск. Накануне в спринтерских гонках норвежцы заняли весь пьедестал, у женщин чемпионкой стала Йонна Сундлинг.

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