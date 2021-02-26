Гандболистка ЦСКА Дмитриева: у нас в коллективе лесбиянок нет. Точно знаю

Олимпийская чемпионка российская гандболистка Дарья Дмитриева, выступающая за московский ЦСКА, ответила на вопрос о том, есть ли у них лесбиянки в команде.

«Вот это сейчас жёстко было. Об этом все интересуются. Я не знаю. У нас никто не кричит об этом: „Я, девчонки, я свободна!“ Ну что за бред? Может есть, может нет. Никто не кричит об этом. У нас в коллективе нет. Точно знаю», — сказала Дмитриева в интервью каналу Ивана Шумилина в YouTube.

Дмитриева — олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, чемпионка Европы среди девушек до 17 и 19 лет (2011 и 2013 годы), вице-чемпионка мира среди девушек до 18 лет и 21 года (2012 и 2014), трёхкратная чемпионка России. Ранее Дарья выступала за Ладу (Тольятти) и «Динамо» (Волгоград).