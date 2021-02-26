Гандболистка ЦСКА Дмитриева: у нас в коллективе лесбиянок нет. Точно знаю

Олимпийская чемпионка российская гандболистка Дарья Дмитриева, выступающая за московский ЦСКА, ответила на вопрос о том, есть ли у них лесбиянки в команде.
«Вот это сейчас жёстко было. Об этом все интересуются. Я не знаю. У нас никто не кричит об этом: „Я, девчонки, я свободна!“ Ну что за бред? Может есть, может нет. Никто не кричит об этом. У нас в коллективе нет. Точно знаю», — сказала Дмитриева в интервью каналу Ивана Шумилина в YouTube.
Дмитриева — олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, чемпионка Европы среди девушек до 17 и 19 лет (2011 и 2013 годы), вице-чемпионка мира среди девушек до 18 лет и 21 года (2012 и 2014), трёхкратная чемпионка России. Ранее Дарья выступала за Ладу (Тольятти) и «Динамо» (Волгоград).
- 26 февраля 2021
-
12:47
-
12:35
-
12:21
-
12:13
-
12:06
-
12:04
-
12:01
-
11:47
-
11:46
-
11:34
-
11:27
-
11:10
-
10:47
-
10:37
-
10:33
-
10:26
-
10:22
-
10:21
-
09:43
-
09:40
-
08:32
-
08:00
-
00:58
-
00:30
-
00:15
- 25 февраля 2021
-
23:47
-
23:43
-
22:45
-
22:19
-
22:05
-
21:53
-
21:17
-
21:06
-
21:04
-
20:11