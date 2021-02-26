Призёр ОИ Коростелёва: включи Большунов пятую скорость на подъёме, всё было бы в порядке

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте Наталья Коростелёва прокомментировала выступление лыжника Александра Большунова в спринтерской гонке на чемпионате мира. Россиянин занял четвёртое место.



«Сильно огорчилась тому, что наша сборная осталась без медалей. В финале и Большунов, не раз побеждавший норвежцев, и Сергей Устюгов бились до последнего, но тройка скандинавских лыжников оказалась быстрее. Этому способствовал ряд субъективных факторов. Все мы знаем, что незадолго до начала чемпионата мира Саша простудился. Плюс ему чуть-чуть не хватило взрывной силы и резкости. Если бы Большунов включил пятую скорость в середине заключительного подъёма, то всё было бы в порядке.



Обратила внимание на то, как расстроился он после финиша. Ещё бы, победитель общего зачёта Кубка мира не поднялся на пьедестал! Но готовность основных конкурентов на сегодняшний день оказалась выше. Могла ли повлиять на Большунова условная дисквалификация после истории с Мяки? Не думаю. Скорее эти меры могли произвести обратный эффект, сделав его ещё более сконцентрированным на борьбу. Саша не тот человек, которого можно вывести из равновесия по щелчку пальцев. Но это странно, что FIS огласила вердикт за несколько часов до начала спринта. В любом случае Большунов – тот, кто может бросить перчатку норвежцам в споре за медали. Проба пера состоялась, и у меня нет сомнений, что мы ещё в полном объёме порадуемся за лыжников из России», — приводит слова Коростелёвой Олимпийский комитет России.

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