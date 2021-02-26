Вяльбе оценила вероятность участия Устюгова в командном спринте на чемпионате мира

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возможность выступления Сергея Устюгова в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе. В личном спринте россиянин занял пятое место, командный спринт пройдёт послезавтра, 28 февраля.
«Ранее мы обсуждали, приблизительно думали, кто где побежит. Это и логично, спортсменам и тренерам нужно готовиться к этим гонкам.
Не было пока возможности сразу Сергея куда-то рассмотреть, хотя я говорила, что если он выиграет спринт, то он может сказать, что хочет бежать ещё что-то. Но так не случилось, поэтому я согласилась сама с собой и со всеми, что сначала нужно посмотреть гонки. Безусловно, состояние Сергея сейчас не на сто процентов боевое, его выбило падение перед турниром и травмы», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».
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