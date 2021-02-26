Призёр ОИ Коростелёва: от Сориной и Непряевой сложно требовать высоких мест

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте лыжница Наталья Коростелёва сказала, что думает о результатах девушек в спринтерской гонке, прошедшей накануне на ЧМ в Оберстдорфе.
Напомним, ни одна из россиянок не смогла пройти в полуфинал. Чемпионкой стала шведка Йонна Сундлинг.
«Хоть кто-то из нашей четвёрки в полуфинал должен был пробиться. Сложно было требовать высоких мест от Татьяны Сориной и Натальи Непряевой, много пропустивших из-за травм. Очень трудно настроиться на борьбу в режиме «из огня да в полымя». Юлия Ступак не смогла приспособиться к кашеобразному состоянию лыжни, а вот Христина Мацокина умница. Она набралась нужного опыта и должна двигаться дальше. Возможно, что 22-летнюю девушку подвело волнение. Хотя, по моему глубокому убеждению, дойдя до высокого уровня, все сомнения и тревоги надо отбрасывать ещё до старта», — цитирует Коростелёву сайт ОКР.
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