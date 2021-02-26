Тренер сборной Норвегии: Большунов очень помог нам в спринте

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен поделился впечатлениями от противостояния подопечных с россиянином Александром Большуновым в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе. Весь пьедестал заняли норвежцы. Победу одержал Йоханнес Хёсфлот Клебо, вторым стал Эрик Вальнес, третьим — Ховард Солос Тёугбёль. Александр Большунов стал четвёртым.

«Большунов очень помог нам в спринте. Мы этому рады. Я понимаю, что ему нужно больше стараться. Часто бывает, что люди мощно выглядят на пути к финалу. Ему нужно пытаться дальше», — приводит слова Монсена Dagbladet.

В женском спринте россиянки также остались без медалей, победу одержала представительница Швеции Йонна Сундлинг. Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.