Тренер сборной Норвегии: Большунов очень помог нам в спринте
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен поделился впечатлениями от противостояния подопечных с россиянином Александром Большуновым в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе. Весь пьедестал заняли норвежцы. Победу одержал Йоханнес Хёсфлот Клебо, вторым стал Эрик Вальнес, третьим — Ховард Солос Тёугбёль. Александр Большунов стал четвёртым.
«Большунов очень помог нам в спринте. Мы этому рады. Я понимаю, что ему нужно больше стараться. Часто бывает, что люди мощно выглядят на пути к финалу. Ему нужно пытаться дальше», — приводит слова Монсена Dagbladet.
В женском спринте россиянки также остались без медалей, победу одержала представительница Швеции Йонна Сундлинг. Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.
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