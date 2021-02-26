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Dagbladet: лыжная сборная России была немногословна после разочарования в спринте на ЧМ

Dagbladet: лыжная сборная России была немногословна после разочарования в спринте на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Норвежский сайт Dagbladet посвятил статью реакции сборной России по лыжным гонкам на неудачное выступление в спринте на чемпионате мира. В мужской гонке весь пьедестал заняли норвежцы, а лучший из россиян, Александр Большунов, финишировал четвёртым. В женских соревнованиях российские лыжницы не смогли даже выйти в полуфинал.

«Нет. Ничего. Не говорю по-английски». Российская лыжная команда была немногословна после разочарования в спринте на чемпионате мира. Ни одна россиянка не пробилась в полуфинал, а Александр Большунов стал четвёртым после норвежского трио.

Татьяна Сорина, которая здорово выступала ранее в сезоне, подвела итог выступления, сказав Dagbladet всего одно слово — «плохо». После этого она ушла», — говорится в статье.

Тренер сборной Норвегии: Большунов очень помог нам в спринте
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