Dagbladet: лыжная сборная России была немногословна после разочарования в спринте на ЧМ
Норвежский сайт Dagbladet посвятил статью реакции сборной России по лыжным гонкам на неудачное выступление в спринте на чемпионате мира. В мужской гонке весь пьедестал заняли норвежцы, а лучший из россиян, Александр Большунов, финишировал четвёртым. В женских соревнованиях российские лыжницы не смогли даже выйти в полуфинал.
«Нет. Ничего. Не говорю по-английски». Российская лыжная команда была немногословна после разочарования в спринте на чемпионате мира. Ни одна россиянка не пробилась в полуфинал, а Александр Большунов стал четвёртым после норвежского трио.
Татьяна Сорина, которая здорово выступала ранее в сезоне, подвела итог выступления, сказав Dagbladet всего одно слово — «плохо». После этого она ушла», — говорится в статье.
Тренер сборной Норвегии: Большунов очень помог нам в спринте
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