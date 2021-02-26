Сьюр Рёте: идеально, что Большунов вышел в финал спринта и потратил силы

Лыжник сборной Норвегии Сьюр Рёте порадовался, что российский лыжник Александр Большунов вышел в финал спринта на чемпионате мира, но не завоевал медали.

Вчера, 25 февраля, Большунов занял четвёртое место в спринте, весь пьедестал заняли представители сборной Норвегии во главе с Йоханнесом Клебо.

«Считаю, Большунов хорошо провёл спринт вчера. Похоже, он в форме. Как по мне, идеально, что он дошёл до финала и немного потратил силы. Но после четвёртого места он, пожалуй, не стал менее голодным до медалей.

Трое лыжников оказались сильнее, и это были норвежцы. У него наверняка есть желание показать, что он в хорошей форме», — сказал Рёте в эфире норвежского телеканала NRK.

Завтра, 27 февраля, на чемпионате мира состоится скиатлон.