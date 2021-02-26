Терезе Йохауг назвала свою главную соперницу в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе

Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг назвала свою главную соперницу в скиатлоне, который пройдёт на чемпионате мира в Оберстдорфе завтра, 27 февраля.
«Эбба Андерссон — моя главная соперница. В последних гонках она находится в отличной форме», — приводит слова Йохауг Dagbladet.
Состав сборной Норвегии на скиатлон
Женщины: Тереза Йохауг, Хайди Венг, Хелене Фоссесхолм, Анне Калво, Лотта Венг.
Мужчины: Сьюр Рёте, Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер.
Женский старт 7,5+7,5 км начнётся в 13:45 мск, мужской 15+15 км – 15:30 мск. Накануне в мужских спринтерских гонках норвежцы заняли весь пьедестал, у женщин чемпионкой стала Йонна Сундлинг.
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