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Дмитрий Губерниев: Легков присоединился к святому ордену комментаторов-хайпоносцев

Дмитрий Губерниев: Легков присоединился к святому ордену комментаторов-хайпоносцев
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев анонсировал предстоящие эфиры с чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия), на которых он будет работать вместе с Александром Легковым.

«Ребята, привет. Всем ЗОЖ, всем солнца, всем счастья и всем лыжи. В субботу и воскресенье продолжаем работать на чемпионате мира и уже комментируем гонки с Александром Легковым, который прошёл обряд очищения и присоединился к святому ордену комментаторов-хайпоносцев», — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Легков — олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призёр Игр в эстафете, вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в эстафете.

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