Тренер сборной России рассказал о реакции Большунова на наказание за стычку с финном

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал наказание лыжника Александра Большунова, которое тот получил за стычку с финским лыжником Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. Напомним, Большунову назначили испытательный срок в пять гонок и оштрафовали на 2000 франков.

«Естественно, это отнимало прежде всего психологические силы, его напрягло и напрягает это, он переживал. Естественно, это всё неприятно.

Это всё требует дополнительных сил, идёт растрата нервной энергии. Но надеюсь, что Саша это всё-таки преодолел, потому что гонки уже начались, он уже больше концентрируется на гонках», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».

Завтра, 27 февраля, на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) состоится скиатлон.