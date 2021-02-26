Тренер сборной России рассказал о реакции Большунова на наказание за стычку с финном
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал наказание лыжника Александра Большунова, которое тот получил за стычку с финским лыжником Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. Напомним, Большунову назначили испытательный срок в пять гонок и оштрафовали на 2000 франков.
«Естественно, это отнимало прежде всего психологические силы, его напрягло и напрягает это, он переживал. Естественно, это всё неприятно.
Это всё требует дополнительных сил, идёт растрата нервной энергии. Но надеюсь, что Саша это всё-таки преодолел, потому что гонки уже начались, он уже больше концентрируется на гонках», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».
Завтра, 27 февраля, на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) состоится скиатлон.
Норвежские лыжники рассказали, как будут бороться с Большуновым в скиатлоне на ЧМ
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