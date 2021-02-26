Бланка Влашич: когда впервые задумалась о завершении карьеры, со мной случилась истерика

Четырёхкратная чемпионка мира и двукратный призёр Олимпийских игр по прыжкам в высоту Бланка Влашич рассказала, как тяжело ей далось решение завершить карьеру. Об уходе из профессионального спорта хорватка объявила 19 февраля.



«После Рио я пыталась отпустить ситуацию, дождаться, когда решение полностью созреет. Было бы, конечно, разумнее уйти сразу после Игр, но у меня не получилось. Я решила дать себе два года, чтобы разобраться с травмами, с тренировками. Потом поняла, что моё состояние уже не позволяет вернуться на тот уровень, на котором я привыкла выступать.



Когда я впервые задумалась о том, чтобы закончить карьеру, со мной случилась истерика, натуральная паническая атака. Я постоянно задавала себе вопрос: «Что дальше?» К счастью, хватило ума понять, что над этим просто нужно работать. Принять мысль о неизбежном уходе, свыкнуться с ней. Любой атлет с самого начала должен понимать, что спорт — это всего лишь часть жизни, временное занятие. За два последних года я сумела подготовить себя к тому, чтобы принять решение осознанно и совершенно спокойно. Меня не тянет назад, а главное — я не жалею абсолютно ни о чём из того, что случалось в моей жизни», — рассказала Влашич в интервью RT.

Четырёхкратная чемпионка мира Бланка Влашич объявила о завершении карьеры