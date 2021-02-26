Врача, обвиняемого в хищении денежных средств Чаадаевой, отпустили под подписку

В Испании отпустили под подписку о невыезде ранее задержанного врача Евгения Блюма, обвиняемого в хищении денежных средств фристайлистки Марии Чаадаевой (в девичестве Комиссаровой) под предлогом оказания услуг по реабилитации. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на слова представителя Национального суда Испании.

Блюм отказался от добровольной экстрадиции в Россию и был отпущен до рассмотрения дела по существу Национальным судом. В течение 40 дней Россия должна представить документы для запроса экстрадиции, после этого Национальный суд будет рассматривать вопрос о выдаче Блюма по существу.

Чаадаева получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу на Олимпиаде-2014 в Сочи, после чего перенесла две операции. После курса восстановительного лечения Комиссарова подала в суд на клинику и просила взыскать 51 млн рублей убытков, а также компенсацию морального ущерба 5 млн рублей, так как врачи клиники обещали, что она сможет полностью выздороветь и начать ходить. При этом представители клиники заявляют, что не давали спортсменке гарантий, что она встанет на ноги, а лишь обещали помочь улучшить качество её жизни. В феврале 2019 года Невский районный суд принял решение о взыскании с клиники морального вреда в размере 40 тыс. рублей и штрафа в размере 20 тыс. рублей, так как судом было установлено, что исковое заявление Комиссарова подала после истечения срока исковой давности. Осенью 2019 года Петербургский городской суд увеличил с 60 тыс. до 3 млн рублей размер компенсации.