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«Ну вы устроили». Лукашенко — о конкуренции с сыном на выборах президента НОК Беларуси

«Ну вы устроили». Лукашенко — о конкуренции с сыном на выборах президента НОК Беларуси
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал то, что президентом Национального олимпийского комитета Беларуси стал его сын Виктор Лукашенко.

«Это он что, со мной конкурирует уже, да? Ну раз две кандидатуры – значит, конкуренция. Ну вы устроили», — сказал Александр Лукашенко в видео, размещённом в телеграм-канале «Пул первого».

По словам Александра Лукашенко, он не планировал избираться на очередной срок главы олимпийского комитета.

«Без всякого тут выкрутаса передаю вам, если вас это устраивает, своего старшего сына», – добавил он.

С 2019 года Виктор Лукашенко занимал должность первого вице-президента НОК Беларуси. Президентом НОК с 1997 года являлся глава государства Александр Лукашенко.

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