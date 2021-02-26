«Ну вы устроили». Лукашенко — о конкуренции с сыном на выборах президента НОК Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал то, что президентом Национального олимпийского комитета Беларуси стал его сын Виктор Лукашенко.

«Это он что, со мной конкурирует уже, да? Ну раз две кандидатуры – значит, конкуренция. Ну вы устроили», — сказал Александр Лукашенко в видео, размещённом в телеграм-канале «Пул первого».

По словам Александра Лукашенко, он не планировал избираться на очередной срок главы олимпийского комитета.

«Без всякого тут выкрутаса передаю вам, если вас это устраивает, своего старшего сына», – добавил он.

С 2019 года Виктор Лукашенко занимал должность первого вице-президента НОК Беларуси. Президентом НОК с 1997 года являлся глава государства Александр Лукашенко.