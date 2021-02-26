Лыжники Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на чемпионате мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лидеры национальной команды гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Также, по информации «Матч ТВ», известно, что в мужской гонке на 30 км выступят Евгений Белов и Иван Якимушкин. Четвёртого участника выбирают между Денисом Спицовым и Алексеем Червоткиным.
Соревнования по скиатлону пройдут завтра, 27 февраля. Женская гонка начнётся в 13:45 по московскому времени, мужчины выйдут на старт в 15:30.
Накануне в Оберстдорфе лыжники разыграли первые два комплекта наград – в классическом спринте, россияне медалей не завоевали. Большунов занял четвёртое место, Сергей Устюгов был пятым. Российские лыжницы завершили борьбу в четвертьфинале.
- 26 февраля 2021
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