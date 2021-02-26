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Лыжники Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на чемпионате мира

Лыжники Большунов и Непряева выступят в скиатлоне на чемпионате мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лидеры национальной команды гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева примут участие в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Также, по информации «Матч ТВ», известно, что в мужской гонке на 30 км выступят Евгений Белов и Иван Якимушкин. Четвёртого участника выбирают между Денисом Спицовым и Алексеем Червоткиным.

Соревнования по скиатлону пройдут завтра, 27 февраля. Женская гонка начнётся в 13:45 по московскому времени, мужчины выйдут на старт в 15:30.

Накануне в Оберстдорфе лыжники разыграли первые два комплекта наград – в классическом спринте, россияне медалей не завоевали. Большунов занял четвёртое место, Сергей Устюгов был пятым. Российские лыжницы завершили борьбу в четвертьфинале.

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