Вратарь сборной Португалии по гандболу скончался после остановки сердца

Вратарь сборной Португалии по гандболу и «Порту» Альфредо Кинтана скончался в больнице на пятый день после остановки сердца, сообщается на странице португальского клуба в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице «Порту» в «Твиттере».

На тренировке «Порту» 22 февраля у Кинтаны остановилось сердце. Врачу команды и прибывшей через 10 минут после инцидента бригаде скорой помощи не удалось привести спортсмена в чувство. Кинтана был доставлен в больницу, где его поместили в состояние искусственной комы. Сегодня, 26 февраля, пришло сообщение, что он скончался.

Кинтана считался одним из лучших вратарей мира, во многом благодаря ему сборная Португалии и «Порту» в последние годы выступали наравне с мировыми лидерами в гандболе.

32-летний гандболист провёл всю свою карьеру в «Порту», где дебютировал за основную команду в 2010 году. Он также сыграл более 50 матчей за сборную Португалии.