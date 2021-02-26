Бородавко: состояние Большунова позволит ему принять участие во всех гонках ЧМ

Тренер Юрий Бородавко сообщил, что российский лыжник Александр Большунов намерен принять участие во всех гонках чемпионата мира и его состояние позволит ему сделать это.

Накануне Большунов стал четвёртым в спринте классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. В рамках чемпионата мира состоятся также скиатлон, командный спринт, гонка на 15 км свободным стилем, эстафета 4х10 км и масс-старт на 50 км.

«Надеюсь, что Саша от гонки к гонке будет набирать, по всем показателям должно быть так. Была неопределённость перед спринтом, в каком состоянии соперники, как он сам себя чувствует. Было видно, что он вышел на предел своих возможностей, очень сильно терпел, это было его лучшее состояние на вчерашний день. Но стоит отметить, что физическое и психологическое состояние Саши позволит ему принять участие во всех гонках турнира.

Будем надеяться, что скиатлон будет хорошей проработкой перед дальнейшими гонками. Надеемся, что завтра будет лучше. Но старт будет в дневное время, будет уже каша на трассе, а это дополнительные трудности и дополнительные сложности», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».