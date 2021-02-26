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Стало известно, кто из российских лыжников выступит в скиатлоне на чемпионате мира

Стало известно, кто из российских лыжников выступит в скиатлоне на чемпионате мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Опубликованы старт-листы скиатлона, который пройдёт завтра, 27 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

В российскую заявку в женской гонке вошли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко. В мужском скиатлоне за Россию побегут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин.

В скиатлоне лыжники преодолевают половину дистанции классическим стилем, а вторую часть гонки — свободным ходом. Женщины бегут 15 км (7,5 + 7,5), мужчины — 30 км (15 + 15). Женская гонка начнётся в 13:45 мск, мужчины выйдут на старт в 15:30.

Накануне в Оберстдорфе лыжники разыграли первые два комплекта наград — в классическом спринте. Россияне медалей не завоевали. Большунов занял четвёртое место, Сергей Устюгов был пятым. Российские лыжницы завершили борьбу в четвертьфинале.

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