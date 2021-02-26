Пятилетний шахматист попросил министра спорта дать ему юношеский разряд

Пятилетний шахматист Дмитрий Крымский попросил министра спорта России дать ему юношеский разряд, несмотря на возраст.
Необходимый для получения третьего юношеского разряда норматив мальчик выполнил — он выиграл четыре партии из семи на чемпионате Томской области по шахматам среди детей до 9 лет. Однако в выдаче документов юному гроссмейстеру отказали, так как ему всего пять лет, а разряды согласно нормативам федерации шахмат Томской области присваиваются только с семи, поэтому Дима получил только грамоту.
«Мне дали грамоту, а третий юношеский разряд — нет. Я считаю, что это несправедливо», — говорит Дмитрий в видеообращении к министру спорта, размещённом в телеграм-канале Mash.
Крымский — ученик тренера Андрея Белозёрова. В три года он вместе с папой уже перерешал все задачки из одного из шахматных учебников.
- 26 февраля 2021
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