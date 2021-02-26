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Пятилетний шахматист попросил министра спорта дать ему юношеский разряд

Пятилетний шахматист попросил министра спорта дать ему юношеский разряд
Другие / Шахматы 0
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Пятилетний шахматист Дмитрий Крымский попросил министра спорта России дать ему юношеский разряд, несмотря на возраст.

Необходимый для получения третьего юношеского разряда норматив мальчик выполнил — он выиграл четыре партии из семи на чемпионате Томской области по шахматам среди детей до 9 лет. Однако в выдаче документов юному гроссмейстеру отказали, так как ему всего пять лет, а разряды согласно нормативам федерации шахмат Томской области присваиваются только с семи, поэтому Дима получил только грамоту.

«Мне дали грамоту, а третий юношеский разряд — нет. Я считаю, что это несправедливо», — говорит Дмитрий в видеообращении к министру спорта, размещённом в телеграм-канале Mash.

Крымский — ученик тренера Андрея Белозёрова. В три года он вместе с папой уже перерешал все задачки из одного из шахматных учебников.

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