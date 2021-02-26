«Хорошо, что у FIS всё под контролем». Шведские лыжники — о наказании Большунова

Шведские лыжники отреагировали на наказание Александра Большунова за столкновение с финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Напомним, Мяки подрезал Большунова, Александр замахнулся на него палкой, а затем въехал в финскую команду. Большунов принёс извинения, объяснив случившееся сломавшимся креплением, что заметно на кадрах этого эпизода. FIS назначила испытательный срок Большунову в течение ближайших пяти гонок чемпионата и Кубка мира, на которые он будет заявлен. Если Большунов вновь оступится, то будет отстранён на две гонки.
«Хорошо, что у FIS всё под контролем, чтобы никто не наделал глупостей. Поскольку у них есть дополнительный контроль над Большуновым, то всё в порядке», — приводит слова Калле Хальфварссона Aftonbladet.
«Хорошо, что они следят, чтобы больше не было инцидентов, что стараются держаться подальше от таких вещей. Мои столкновения с русскими? Надеюсь, теперь мы друзья и завтра всё будет хорошо», — сказал Вильям Порома.
- 26 февраля 2021
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