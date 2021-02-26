Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Хорошо, что у FIS всё под контролем». Шведские лыжники — о наказании Большунова

«Хорошо, что у FIS всё под контролем». Шведские лыжники — о наказании Большунова
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Шведские лыжники отреагировали на наказание Александра Большунова за столкновение с финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

Напомним, Мяки подрезал Большунова, Александр замахнулся на него палкой, а затем въехал в финскую команду. Большунов принёс извинения, объяснив случившееся сломавшимся креплением, что заметно на кадрах этого эпизода. FIS назначила испытательный срок Большунову в течение ближайших пяти гонок чемпионата и Кубка мира, на которые он будет заявлен. Если Большунов вновь оступится, то будет отстранён на две гонки.

«Хорошо, что у FIS всё под контролем, чтобы никто не наделал глупостей. Поскольку у них есть дополнительный контроль над Большуновым, то всё в порядке», — приводит слова Калле Хальфварссона Aftonbladet.

«Хорошо, что они следят, чтобы больше не было инцидентов, что стараются держаться подальше от таких вещей. Мои столкновения с русскими? Надеюсь, теперь мы друзья и завтра всё будет хорошо», — сказал Вильям Порома.

Чемпионат мира только стартовал, а Большунова уже наказали. Специально так подгадали?
Лидер сборной России получил «условный срок» на весь чемпионат мира. Любое нарушение может повлечь дисквалификацию.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021