Шведский эксперт: золото должно достаться Большунову — ради него самого и ради спорта

Бывший менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Торбьорн Нордвалл, ныне работающий журналистом-экспертом в норвежском издании Nettavisen, выразил поддержку российскому лыжнику Александру Большунову в преддверии скиатлона.
«Если норвежцы оккупируют весь подиум и в скиатлоне, это будет слишком как для Большунова, так и для международного интереса к лыжным гонкам. Поэтому я держу кулачки за 24-летнего россиянина. Александру пришлось довольствоваться мрачным четвёртым местом в спринте — позади трёх ликующих норвежцев. Легко понять разочарование россиянина, когда он промчался мимо журналистов. Однако долг Александра — сотрудничать с прессой даже в трудные времена. Если самые авторитетные атлеты будут думать только о себе, относительно небольшой вид спорта, такой как лыжные гонки, может быстро лишиться внимания медиакомпаний, которые платят большие деньги за его освещение. Россиянин должен напрячься и взять пиар-ответственность как за себя, так и за лыжный спорт в целом.
Хотя понять разочарование Большунова после успеха норвежцев можно. На чемпионате мира — 2019 Норвегия доминировала в мужских соревнованиях. Александр очень усердно работал, чтобы победить, но его опередили Рёте в скиатлоне и Холунд в марафоне. В командном спринте и эстафете он тоже был вторым — после Норвегии. А в спринте россиянин был третьим — после Клебо и итальянца Пеллегрино. Таким образом, Большунов, дважды выигравший Кубок мира, на двух последних чемпионатах мира и Олимпиаде завоевал семь серебряных медалей и одну бронзу с учётом эстафетных гонок. В шести случаях Александра обыгрывали норвежцы, а в Пхёнчхане на дистанции 50 км в тяжёлой борьбе против россиянина преуспел финн Ийво Нисканен.
Если слепо смотреть на статистику, то и в Оберстдорфе Большунов рискует остаться без золота. Но если Александр выступит так, как он это делал в Холменколлене, победить ему по силам. Россиянин два года подряд выигрывал дистанционные гонки в Норвегии сразу после неудач в спринтерских гонках. Ради спорта я надеюсь, что Большунов одержит долгожданную победу на большом турнире. При всём уважении к фантастическим лыжникам из Норвегии, на вершине нужно немного разнообразия. Если же Александр не сможет выиграть золото на чемпионате мира в Оберстдорфе, он запросто может стать новым Мието. Любимый многими финский гигант шесть раз побеждал в Холменколлене, но никогда не завоёвывал личные золотые медали на крупных турнирах. Золото должно достаться Большунову — ради него самого и ради спорта», — написал Нордвалл в своей колонке.
- 26 февраля 2021
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