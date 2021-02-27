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Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 27 февраля

Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 27 февраля
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

С 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований на субботу, 27 февраля.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф, Германия
Расписание соревнований на 27 февраля

12:00 — лыжное двоеборье. Женщины. Трамплин HS-106
17:30 — лыжное двоеборье. Женщины. Гонка преследования, 5 км
13:45 — лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2х7,5 км
15:30 — лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 2х15 км
18:30 — прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-106

Напомним, в первые дни чемпионата мира было разыграно пять комплектов наград. В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Норвегии. Национальная команда России пока остаётся без наград.

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