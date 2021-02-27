Елена Вяльбе рассказала, как выбирались составы на скиатлон на ЧМ-2021

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как выбирались составы национальной команды для участия в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Сборную России в мужских соревнованиях представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин. За женскую сборную России побегут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.
«Была большая дискуссия. Выбирали между Спицовым и Беловым. Тренеры пытались побороться с полчасика за своих спортсменов, но я выдвинула такое решение. Мы раньше договаривались, чтобы дать каждому из ребят пробежать хотя бы одну гонку на чемпионате мира», — приводит слова Вяльбе сайт «Матч ТВ».
В скиатлоне лыжники преодолевают половину дистанции классическим стилем, а вторую часть гонки — свободным ходом. Женщины бегут 15 км (7,5 + 7,5), мужчины — 30 км (15 + 15). Женская гонка начнётся в 13:45 мск, мужчины выйдут на старт в 15:30.
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