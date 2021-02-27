«Это будет настоящий ад». Иверсен поделился ожиданиями от скиатлона на ЧМ в Оберстдорфе

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился ожиданиями от скиатлона, который состоится сегодня, 27 февраля, на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Начало мужской гонки — в 15:30 мск.
«Это будет настоящий ад. Вероятно, раньше чего-то подобного мы никогда не испытывали. Это станет тяжёлым опытом. Нужно готовиться, хорошо поесть и попить, а также надеяться на очень хорошие лыжи. Будет настоящая битва.
Условия на трассе? Думаю, такие же, как и раньше, – ужасные. Но, может, с помощью соли всё-таки что-то получится. Однако, когда так жарко и солнечно, есть соль или нет, намного легче от этого не станет. Ведь нам предстоит долгий путь», — приводит слова Иверсена VG.
Напомним, в первые дни чемпионата мира было разыграно пять комплектов наград. В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Норвегии. Национальная команда России пока остаётся без наград.
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