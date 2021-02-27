Сёстры Венг объяснили синяк под глазом и перебинтованную руку

Норвежские лыжницы, сёстры-близнецы Лотта Уднес Венг и Тириль Уднес Венг, сымитировали обоюдную драку. Напомним, в полуфинале спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) на трассе Лотту подрезала Тириль. В результате Лотта упала и финишировала последней. Тириль сумела пройти в финал гонки, однако заняла шестое место.



«Сестра иногда ведёт себя как идиотка. Мы оказались слишком близко друг к другу на повороте. Не знаю, что конкретно произошло, но этого стоило бы избежать. Она подошла слишком близко ко мне. Я шла по внутренней траектории, а ей очень захотелось меня объехать», — сказала Лотта после гонки.



Вскоре после этого обе девушки пришли в телестудию NRK. Тириль — с имитированным синяком под глазом, который был заметен, даже несмотря на макияж, а рука Лотты была перевязана. Но шутку оценили не все, и сёстрам-близнецам пришлось оправдываться.



«Конечно, всё это было шуткой, но не все её поняли. Было много положительных отзывов тех, кто хорошо нас знает. Но на диванах у телевизоров есть люди, которым оказалась неясна наша задумка.

Лотта даже получила несколько неприятных сообщений. Люди пишут, что драться — нехорошо и ей нужно обратиться к доктору. Но мы лишь улыбаемся. Немного жаль, что некоторые думают, что это было всерьёз», — приводит слова Тириль Expressen.

Фото можно посмотреть на странице Лотты Уднес Венг в "Инстаграме".