Панжинский: Непряева — загадка на сегодня прежде всего для себя

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский поделился ожиданиями от женского скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
За сборную России выступают Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.
«У девушек всё сложнее, чем у ребят. Юля Ступак неплохо проявила себя в спринте, но того куража, который у неё зачастую бывает, пока нет. Может, сегодня получится. Непряева — загадка на сегодня прежде всего для себя. В женской гонке, конечно, на медаль рассчитывать сложно. Главный фаворит из наших — Юля Ступак, но соперники очень сильны. Будем надеяться, что мастерство и отличные лыжи принесут нам хотя бы какую-то медаль в женском скиатлоне», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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