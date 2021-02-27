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Вяльбе рассказала о запасах смазки для лыж, которые были припасены для сборной России к ЧМ

Вяльбе рассказала о запасах смазки для лыж, которые были припасены для сборной России к ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что к чемпионату мира в Оберстдорфе (Германия) для сборной России были припасены запасы смазки для лыж.

«Сейчас показывали прогноз, только после трёх часов выйдет небольшое солнце. В любом случае, погода для всех одинаковая. Многие в соцсетях пишут и говорят, что мы всегда плохо мажемся на тёплую погоду. Но это не так. Что касается Лахти, то там проблема была, но о ней знали и спортсмены, и смазчики. Мы шли на это специально. То есть мы зарезервировали всё, что у нас было со фтором, и его больше не купить. Такой продукции попросту уже нет в продаже. Мы тогда договорились, что всё это останется до чемпионата мира. Думаю, мы сделали абсолютно правильно. Надеюсь, наши смазчики сегодня сработают хорошо.

После спринта мне многие писали, что у наших не ехали лыжи, но это абсолютно необъективно. Я редко когда хвалю своих смазчиков, сейчас тоже не хвалю, но обязана их защитить. В спринте у нас лыжи работали не хуже, а то и лучше. От лыж тоже зависит. Давайте не будем делать оценок, не находясь здесь и не видя, как это всё на самом деле происходит», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

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