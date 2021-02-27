Панжинский: Большунов является главным фаворитом скиатлона, в отличие от спринта

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский поделился ожиданиями от женского скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

За сборную России выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Евгений Белов.

«Шансы у ребят хорошие, особенно у Большунова. Он является главным фаворитом, в отличие от спринтерской гонки. После деревянной медали первой дистанции и озлобленности спортивного желания будет ещё больше. Уверен, самочувствие у Александра хорошее. Если не будет поломки инвентаря, падений, то Большунов навяжет борьбу, на финише у него хорошие шансы. На длинных гонках Александр часто выигрывал на финише. Остальные ребята тоже будут претендовать на высокие места. Сложно сказать, насколько высоки шансы на медаль, но борьбу навяжут. Все ребята достойны быть в топ-6 как минимум. Будем ждать золота от Большунова, но в спорте на 100 процентов прогнозировать нельзя», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.