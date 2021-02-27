Йохауг выиграла скиатлон на лыжном чемпионате мира, Сорина — восьмая

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия ), завершился женский скиатлон. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, второе и третье места в коньковой части дистанции боролись только шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. Серебро у Карлссон.

Татьяна Сорина смогла поддержать скорость лидеров на классической части дистанции, приехав на пит-стоп четвёртой. Но в свободном стиле бороться за медали россиянка не смогла и стала восьмой. Это лучший результат в национальной команде.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Женщины. Скиатлон, 2x7,5 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 38.35,5

2. Фрида Карлссон (Швеция) – отставание 30,0

3. Эбба Андерссон (Швеция) – +30,2...

8. Татьяна Сорина (Россия) — +1.23,3...

10. Яна Кирпиченко (Россия) — +1.30,0.

11. Юлия Ступак (Россия) — +1.52,5…

16. Наталья Непряева (Россия) — +2.04,3