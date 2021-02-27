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Результаты женского скиатлона на чемпионате мира по лыжным гонкам 2021 года

Йохауг выиграла скиатлон на лыжном чемпионате мира, Сорина — восьмая
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия ), завершился женский скиатлон. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, второе и третье места в коньковой части дистанции боролись только шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. Серебро у Карлссон.

Татьяна Сорина смогла поддержать скорость лидеров на классической части дистанции, приехав на пит-стоп четвёртой. Но в свободном стиле бороться за медали россиянка не смогла и стала восьмой. Это лучший результат в национальной команде.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Женщины. Скиатлон, 2x7,5 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 38.35,5
2. Фрида Карлссон (Швеция) – отставание 30,0
3. Эбба Андерссон (Швеция) – +30,2...
8. Татьяна Сорина (Россия) — +1.23,3...
10. Яна Кирпиченко (Россия) — +1.30,0.
11. Юлия Ступак (Россия) — +1.52,5…
16. Наталья Непряева (Россия) — +2.04,3

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км.
27 февраля 2021, суббота. 13:45 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
38:35.50
2
Фрида Карлссон
Швеция
+30.00
3
Эбба Андерссон
Швеция
+30.20
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