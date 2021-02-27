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Крянин прокомментировал выступление российских лыжниц в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе

Крянин прокомментировал выступление российских лыжниц в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Призёр чемпионата мира главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал результаты женского скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия ). Победу одержала норвежка Терезе Йохауг. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, финишировавшая восьмой.

«Ожидал, что Сорина будет оставаться с лидерами какое-то время и пытаться зацепиться за медали. Что лидер — Йохауг, было и так понятно. Татьяна пыталась это сделать, исполняла, но, видимо, не получилось. И на такой дистанции она уже не смогла за шведками продержаться в группе. Остальные девчонки по той же схеме должны были работать, но что-то пошло не так. Самочувствие или тактическое прохождение — в чём-то есть причина. Произошло что произошло.

Мы надеялись, что будет лучше. Это спорт, по-разному бывает. Зависит от состояния, формы, прохождения поворотов, настроя. Ещё важно, чтобы спортсмен верил, что он может бороться за призы», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Йохауг выиграла скиатлон на лыжном чемпионате мира, Сорина — восьмая
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